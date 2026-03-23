Правительство поддержало введение уголовной ответственности за незаконный майнинг

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство подготовило к внесению в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг цифровой валюты и незаконное осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.

Эту инициативу Минюста 23 марта одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Повышенные меры ответственности законопроектом предусматриваются в отношении указанных деяний, совершенных организованной группой; причинивших особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере.

В соответствии с примечанием к статье 170.2 УК крупный ущерб и доход составляют сумму, превышающую 3,5 млн рублей, а особо крупный ущерб, доход - свыше 13 млн рублей, отметил собеседник агентства.

Корреспондирующие изменения предлагается внести в статью 104.1 УК в части распространения возможности применения конфискации имущества за совершение незаконного осуществления майнинга цифровой валюты и незаконного осуществления деятельности оператора майнинговой инфраструктуры.

Кроме того, законопроектом предусматривается возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном осуществлении майнинга цифровой валюты или незаконном осуществлении деятельности оператора майнинговой инфраструктуры без квалифицирующих признаков, в случае возмещения ущерба.

Полномочиями по проведению предварительного расследования предлагается наделить дознавателей (по части 1 статьи 171.6 УК), следователей органов внутренних дел либо органа, выявившего преступление (по части 2 статьи 171.6 УК), предусматривает проект закона.

Согласно сопроводительным документам, инициатива согласована с профильными министерствами, также к ней имеются заключения Счетной палаты и официальный отзыв Верховного суда России, у которого "законопроект принципиальных возражений не вызывает", сказал источник.

С 1 ноября 2024 года в России действует закон №221-ФЗ, который официально разрешил добычу криптовалют. Заниматься майнингом могут компании и индивидуальные предприниматели (ИП), если они зарегистрированы в специальном реестре ФНС "МайнингРеестр". Также могут заниматься майнингом физические лица, если их энергопотребление не превышает установленный лимит - 6000 кВт·ч в месяц. Если этот показатель превышен, майнер обязан зарегистрироваться как предприниматель или создать юридическое лицо и официально вести деятельность, предусматривает закон.

