Суд запретил в РФ деятельность фонда Almaz Capital из-за экстремизма

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании международного венчурного фонда Almaz Capital экстремистским и запретил его деятельность в России.

В рамках иска также удовлетворено требование прокуроров об обращении в доход государства имущества управляющего партнера фонда Александра Галицкого.

Среди этого имущества - квартира и пять машиномест в Москве, загородный коттедж и гараж, а также земельный участок в Московской области совокупной рыночной стоимостью более 1 млрд рублей, а также банковские счета свыше 7 млрд рублей.

Как установлено судом, российское имущество обеспечивает Галицкому и Almaz Capital "возможность вести экономическую деятельность, которая с учетом их приверженности экстремистской идеологии представляет прямую угрозу для национальной безопасности государства".

Ранее в марте стало известно, что Almaz Capital и Галицкий профинансировали украинские компании, занимающиеся производством оружия, боеприпасов и БПЛА, на сумму в $50 млн. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с иском о признании фонда и бизнесмена экстремистским объединением.

"Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине", - сказал собеседник агентства.

Галицкий - международный венчурный инвестор, предприниматель, сооснователь и управляющий партнер фонда Almaz Capital Partners. Фонд, основанный в 2008 году, специализируется на инвестициях в технологические компании со штаб-квартирой в Калифорнии.