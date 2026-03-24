Иран рассматривает полученное через посредников послание США

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Тегеране на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможности переговоров изучают направленное Вашингтоном через посредников послание, передает телеканал CBS News со ссылкой на чиновника иранского МИД.

"Мы получили условия США через посредников, и они находятся на рассмотрении", - заявил чиновник телеканалу.

Согласно публикации, полученное Ираном послание США - "потенциальное предвестие переговоров между двумя воюющими странами", однако каких-либо подробностей о его содержании не приводится.

Как сообщалось, Трамп вечером в понедельник заявил, что Иран серьезно настроен вести переговоры с США.

"У нас были отличные переговоры. Мы много говорили с иранцами, но на этот раз они настроены серьезно", - сказал он на заседании "круглого стола" в Мемфисе.

Также в понедельник Трамп сообщил, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения, которое положит конец конфликту в регионе.

"Иранцы очень хотят заключить сделку. Мы тоже хотим заключить сделку", - сказал он журналистам.

По словам Трампа, стороны вели переговоры накануне вечером, в них приняли участие спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Между тем представитель иранского МИД Эсмаил Багаи опроверг информацию о консультациях с США, но признал, что Тегеран получил послания от США.

"Через некоторые дружественные страны поступили послания относительно запроса США о переговорах для окончания войны", - разъяснил Багаи.

Он отметил, что позиция Ирана об условиях окончания конфликта и открытия Ормузского пролива остается неизменной. Багаи добавил, что противники Тегерана предупреждены о последствиях атак на важнейшие объекты иранской инфраструктуры.