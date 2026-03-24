Гладков сообщил о втором пострадавшем от БПЛА в Борисовском округе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о втором пострадавшем в результате атаки дрона на предприятие в Борисовском округе 23 марта.

"В селе Грузское в результате атаки дрона на территории предприятия ранены двое. Сегодня под утро в городскую больницу № 2 Белгорода обратилась женщина с минно-взрывной травмой. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - уточнил он.

Ранее Гладков сообщал, что 23 марта в результате взрыва дрона на предприятии в Грузском был ранен мужчина. Лечиться он будет в больнице в Белгороде.

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки на населенные пункты Белгородской области были совершены атаки 130 беспилотников, было выпущено 35 боеприпасов в ходе пяти обстрелов. Воздушным атакам подверглись 46 населенных пунктов региона. Пострадали 12 мирных жителей, в том числе четверо сотрудников МЧС. Повреждены 17 частных жилых домов и один многоквартирный, 30 легковых и грузовых автомобилей, три социальных объекта, административный и коммерческий объекты, три инфраструктурных объекта, здание предприятия, ЛЭП, гаражи и хозпостройки.