В Кремле напомнили о необходимости легитимизации продления полномочий Зеленского

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пока официальной отмены выборов на Украине не было, руководству этой страны предстоит определиться с вопросом легитимизации продолжения срока полномочий президента, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продление разработку законопроекта о выборах на Украине до конца мая.

"Если я не ошибаюсь, то какой-то официальной отмены выборов не было. Это скорее из разряда рассуждений. Конечно, этот вопрос актуален по-прежнему", - сказал Песков.

"Киевскому режиму предстоит определиться с вопросом легитимизации продолжения срока полномочий главы государства, главы режима в данном случае", - отметил он.