Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 389 украинских беспилотников

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили за минувшую ночь 389 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в среду утром.

По информации ведомства, дроны, в частности, нейтрализованы над Московским регионом и Ленинградской областью.

Украинские БПЛА также сбиты над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской и Вологодской областями.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении 56 украинских беспилотников на регион. В Выборге в результате атаки повреждения получил жилой дом, в порту Усть-Луга возник пожар.

В Белгородской области в результате ракетного обстрела в ночь на среду были серьезно повреждены энергообъекты.

В целях безопасности Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги, Ярославля, Пскова, Череповца, а также московского Шереметьево и петербургского Пулково. Утром в среду часть ограничений были сняты.