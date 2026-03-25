Минцифры направило в правительство проект о модернизации почтовой отрасли

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минцифры РФ направило в правительство комплексный законопроект, нацеленный на модернизацию почтовой отрасли и предусматривающий системные изменения в работе АО "Почта России", говорится в сообщении Минцифры.

Проектом предлагаются изменения лицензионных требований для почтовых операторов: их уставный капитал должен будет составлять не менее 5 млн рублей, объём собственных средств – от 1 до 2 млрд рублей, финансовое обеспечение рисков – от 100 до 200 млн рублей. Срок действия лицензии устанавливается в 10 лет.

Также предлагается дифференцированная госпошлина за лицензирование почтовой деятельности: для федерального уровня – 100 млн рублей, регионального – 10 млн рублей, местного – 1 млн рублей. При этом с "Почты России" госпошлина взиматься не будет.

Маркетплейсы, включённые в реестр цифровых платформ, планируется обязать открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда.

Банкам планируется запретить взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи.

Электронная почтовая система

Законопроект закрепляет статус электронной почтовой системы на федеральном уровне. Она станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу. "Речь идет о тех случаях, когда по закону документы можно получать на Госуслугах или по электронной почте", - поясняет Минцифры.

Через электронную почтовую систему, в частности, по умолчанию будут направляться платёжные документы за коммунальные услуги в личные кабинеты собственников жилья на Госуслугах. При этом для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учетной записи на Госуслугах сохранится доставка бумажных квитанций. Минцифры уточняет, что услуга останется бесплатной для населения. Отправка платежек в электронном виде сократит расходы на бумагу, сэкономленные средства пойдут на развитие почтовой инфраструктуры, поясняет министерство.

Согласно проекту, граждане смогут получать бесплатные sms-уведомления о поступлении почтовых отправлений. С согласия пользователя "Почта России" сможет преобразовывать бумажные отправления в электронные документы и направлять их в личный кабинет на Госуслугах.

Продажа лекарств и почтовые ящики

Кроме того, "Почта России" получит статус уполномоченной организации, имеющей право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. При этом доступ сохранится и у управляющих компаний, а также может быть предоставлен другой организации, если жители на общем собрании примут соответствующее решение. "Новый подход позволит исключить нежелательную рекламную рассылку и повысить безопасность доставки корреспонденции", - поясняет Минцифры.

"Почта России" получит право продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях. Перечень разрешенных препаратов и условия их реализации в отделениях "Почты" определит правительство. "Это особенно важно для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов", - отмечает Минцифры.

Проектом вводится четкое определение понятия "посылка" – это отправление весом до 20 кг. "Это позволит разделить почтовые отправления и другие грузы, на которые правила почтовой связи не распространяются. Отправлять их смогут только операторы почтовой связи", - поясняет Минцифры.

"Почта России", согласно проекту, сможет привлекать сторонние компании или индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок.

Кроме того, "Почта России" получит возможность размещать рекламу на платежных документах за коммунальные услуги. Полученные средства пойдут на развитие сети почтового оператора.

Законопроектом также предлагается повысить комиссию за доставку пенсий, пособий и социальных выплат с 1,17% до 1,5%. Это позволит избежать убыточности этого вида деятельности для "Почты России", поясняет Минцифры. При этом министерство подчеркивает, что это не затронет граждан: оплата комиссий лежит на Социальном фонде России.

"Указанные меры направлены на модернизацию почтовой отрасли, расширение доступных для граждан сервисов, повышение качества и безопасности доставки корреспонденции, а также укрепление финансовой устойчивости "Почты России", - резюмирует Минцифры.

"С учетом изменений на рынке доставки мы разработали комплекс мер, которые дадут возможность "Почте России" развиваться. Инициативы обсуждались на профильных площадках и легли в основу законопроекта Минцифры России", - заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, курирующий отрасль связи (его слова передал аппарат вице-премьера).