РСТ призвал создать механизм возврата застрявших за рубежом самостоятельных туристов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский призвал выработать механизм возвращения на родину российских туристов, которые забронировали отели и билеты самостоятельно без туроператоров.

"В последние годы растет доля в туристской индустрии всевозможных агрегаторов - площадок, через которые туристы бронируют отели и авиабилеты. На внутреннем рынке она уже превалирует над туроператорами значительно, и на выездном динамика тоже будет развиваться в этом направлении. Как показал кризис на Ближнем Востоке, у нас 50% туристов там оказались, приехавших через туроператоров, и 50% самостоятельно. Которые все бронировали на наших российских площадках и к ним обращались за поддержкой. Кроме того, туроператоры помимо турпакетов реализуют и отдельные услуги, которые не считаются организованным туризмом", - сказал он на "круглом столе" в Госдуме.

Уманский подчеркнул, что перед государством стоит задача обеспечить защиту за рубежом в случае подобных ситуаций всем оказавшимся там российским туристам, независимо от того, где они купили тур.

"Все граждане Российской Федерации в случае вот таких форс-мажоров должны иметь возможность своевременно вернуться на родину. Вот давайте из этого исходить. То, что у нас туристы застревают там неделями и не могут вернуться домой, и нет механизма, который может им помочь это сделать, вот эту проблему надо решить в первую очередь", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в момент остановки авиасообщения через страны Персидского залива там оказалось более 50 тыс. российских туристов, около половины которых приехали через туроператоров, а вторая половина самостоятельно. Еще около 10 тыс. туристов застряли в третьих странах, куда они прибыли транзитными рейсами через ближневосточные хабы. Туроператоры организовали возвращение своих туристов, а самостоятельные решали эту проблему сами. Возвращение туристов заняло около трех недель.