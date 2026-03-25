Поиск

Десять пострадавших от взрыва дома в Севастополе остаются в больницах

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Трое детей и семеро взрослых, пострадавших в результате взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина в Севастополе, остаются в больницах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в среду.

"На сегодняшнее утро в стационарах находятся 10 севастопольцев, среди них трое детей. Всю необходимую медицинскую помощь им оказывают в полном объеме", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Во вторник губернатор сообщал о госпитализации 12 человек, в том числе троих детей.

Жильцов поврежденного взрывом дома и соседней многоэтажки расселили. По данным на среду, в пунктах временного размещения остались шесть человек, в том числе один ребенок, остальные 214 человек (в том числе 73 ребенка) остановились у родственников.

На месте происшествия работают муниципальные комиссии, они помогают составить опись поврежденного имущества.

"Комиссией по фиксации повреждений и ущерба произведен поквартирный обход 80 квартир, проведена видеофиксация и документирование повреждений. Поврежденные квартиры будем ремонтировать", - добавил Развожаев.

ГУП "Севастопольгаз" ведет работы по восстановлению подачи газа, построен газопровод протяженностью 36 метров. Уже восстановлена подача газа в 80 квартир дома №14, в одной из квартир которого на первом этаже произошел взрыв. В соседнем доме №20, на который распространился пожар, восстановлено газоснабжение семи квартир.

Ликвидацией последствия взрыва занимаются МЧС, городские службы, волонтеры и правоохранительные органы. От РСЧС привлекли 209 человек и 60 единиц техники.

В ночь на вторник губернатор сообщил, что в одном из многоквартирных домов в Севастополе произошел взрыв. Утром Развожаев заявил, что в результате происшествия погибла женщина, один человек числился пропавшим без вести, 13 человек пострадали.

ГСУ СКР по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном приобретении и хранении неустановленного взрывного устройства. В управлении уточнили, что погибшая - 50-летняя хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв, пострадали четыре ее дочери в возрасте 12, 14, 18 и 23 лет. Пропавшим без вести числился ее 20-летний сын.

Михаил Развожаев Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

