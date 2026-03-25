В Севастополе начали восстанавливать жилье после взрыва на Павла Корчагина

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Севастополе подрядчики начали ремонт жилья, поврежденного в результате взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина в ночь на 24 марта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сейчас оперативный штаб перешел от ликвидации последствий к восстановительным работам. Параллельно развернута работа по восстановлению жилья: муниципальные комиссии совместно с жильцами оценивают ущерб, подрядчики приступили к ремонту", - рассказал он.

Утром 25 марта губернатор навестил в больнице троих детей, пострадавших при взрыве. Одна девочка находится в реанимации в стабильном состоянии после операции, предстоит реабилитация из-за переломов. Ее сестра лежит в хирургическом отделении, у нее нет тяжелых травм, но ей сложно психологически, написал Развожаев и уточнил, что они жили в квартире, где произошел взрыв. Также в больнице лежит мальчик с ушибами и порезами, он госпитализирован вместе с матерью.

"Медицинская помощь пострадавшим оказана в полном объеме, их жизни вне опасности, и сейчас основной фокус смещается на психологическую поддержку и реабилитацию", - добавил губернатор.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина произошел ночью. Погибла женщина, пострадали ее четыре дочери, 20-летний сын считается пропавшим без вести. 13 человек пострадали, 12 из них госпитализировали. Повреждения получил дом напротив. 214 жильцов поврежденных домов переехали к родственникам, шестеро остались в пункте временного размещения.