Памфилова назвала пережитком прошлого участие России в БДИПЧ ОБСЕ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает пережитком прошлого участие России в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, однако, по ее словам, комиссия продолжает работать с организацией.

"Закрытая, непрозрачная, недемократичная структура (БДИПЧ ОБСЕ - ИФ). Но, тем не менее, пока мы в ней находимся, хотя я считаю, что это уже пережиток прошлого, но как можем, так работаем (...). Мы принимаем во внимание русофобский настрой руководства бюро, мы пересматриваем наши подходы", - сказала Памфилова на заседании комиссии.

"Та парадигма, которая была сформирована на базе БДИПЧ и других организаций (...) эта парадигма международного наблюдения - она полностью себя исчерпала, мы это видим", - отметила глава ЦИК.

Председатель Центризбиркома в среду подводит итоги работы прежнего состава комиссии за 2021-2026 годы.

В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с МИД и Госдумой возможность выхода России из БДИПЧ ОБСЕ. Этот вопрос на встрече с главой государства подняла Памфилова, назвав указанную организацию недемократичной и отметив, что Россия своим участием в ней легитимизирует ее работу.