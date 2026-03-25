Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Посреднические услуги РФ для возможных переговоров США и Ирана пока не востребованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких посреднических услуг наших востребовано не было. Мы слышим и читаем информацию о том, что якобы какие-то идут переговоры при посредничестве целого ряда стран. Соответствуют эти сообщения действительности или нет - сказать трудно", - сказал Песков в интервью "Первому каналу" в среду.

Так Песков ответил вопрос, могла ли бы Россия выступить посредником в переговорах с Ираном.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Исламабаде могут пройти переговоры между США и Ираном. Издание Axios со ссылкой на источники писало, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение.