Росстат отметил сокращение производства грузовиков в феврале на 31,3%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В России в феврале 2026 года производство грузовиков сократилось в годовом исчислении на 31,3%, до 9,3 тысячи машин при росте выпуска легковых автомобилей на 8,6%, до 66,1 тысячи штук, сообщил Росстат.

Помесячно оба показателя продемонстрировали существенный рост по сравнению с традиционно низкими из-за новогодних каникул результатами января: выпуск грузовиков вырос на 63,6%, легковых машин - на 39,9% .

За январь-февраль 2026 года производство легковых автомобилей в стране снизилось на 1,7%, до 113 тысяч машин; грузовых - упало на 33,1%, до 15 тысяч.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн (кроме электробусов) в феврале было выпущено 649 (-22,6% г/г и +53,1% м/м). За два месяца текущего года - около 1,1 тысячи автобусов (-21,4%).

Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в феврале было произведено 13,9 тысячи штук (-27,9% г/г и +44,1% м/м). В январе-феврале объем их выпуска составил 23,5 тысяч единиц (-28,2%).

Выпуск кузовов для автомобилей в прошлом месяце снизился на 18%, до 3,3 тысячи шт., что на 35,6% больше, чем в январе. С начала года кузовов было произведено 5,8 тысячи штук - на 25,6% меньше, чем годом ранее.

Самолет с делегацией депутатов Госдумы приземлился в Нью-Йорке

Оверчук сказал о штатной работе западной ветки транспортного коридора "Север - Юг"

Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном

Великий Новгород остался без воды

В Минэнерго РФ заявили об обеспеченности внутреннего рынка топливом

"Росатом" эвакуировал с АЭС "Бушер" еще 163 человека

США проинформировали РФ об итогах их переговоров с Украиной во Флориде

В порту Приморск в Ленобласти локализовали возгорание после атаки БПЛА

В Москве считают, что Иран должен сам решать судьбу накопленных ядерных материалов

