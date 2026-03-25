Путин заявил, что арест в Польше археолога из-за раскопок в Крыму вновь показывает, "с кем мы имеем дело"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Происходящее с арестованным в Польше из-за раскопок в Крыму российским археологом Александром Бутягиным лишний раз показывает, с кем приходится иметь дело России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается ученого, который занимался раскопками в Крыму. Он занимался, по-моему в советское время и тогда, когда Крым находился в составе Украины уже, и в последнее время занимался (раскопками). Ничего не менял, все у него было всегда по договоренностям с властями. То, что сейчас с ним происходит, лишний раз подчеркивает, с кем мы имеем дело" , - сказал Путин в ходе заседания Совета по культуре.

Песков назвал "чрезвычайно проукраинским" суд в Польше против археолога Бутягина

"Киевские власти до сих пор удерживают некоторых гражданских лиц, которых они насильственно утащили из Курской области. Пытаются менять их на военных. Но они же не комбатанты. Им (властям в Киеве) все равно. Они используют любые методы. То же самое касается ученого археолога, о котором вы упомянули", - отметил он.

Так Путин отреагировал на выступление главы Эрмитажа Михаила Пиотровского, которые предложил определить границы политического использования темы культурного наследия. По его словам, дискуссии порой оборачиваются задержаниями и судебными разбирательствами. В качестве примера он привел арест в Польше археолога Александра Бутягина.

"Мы с вами разговаривали на этот счет. Я знаю, что вы очень переживаете за этого человека. Мы еще к этому вернемся", - сказал Путин.

О задержании Бутягина – заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа, начальника Мирмекийской экспедиции в Керчи – в Варшаве, куда он приехал с лекцией, стало известно в декабре 2025 года. Решение было принято на основании международного ордера на арест, который выдала Украина. Бутягин обвиняется в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму.

В марте суд в Польше удовлетворил запрос об экстрадиции археолога на Украину.

 Самолет с делегацией депутатов Госдумы приземлился в Нью-Йорке

 Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном

