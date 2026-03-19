Песков назвал "чрезвычайно проукраинским" суд в Польше против археолога Бутягина

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Суд в Варшаве в отношении сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина чрезвычайно проукраинский, российской стороне необходимо сделать все возможное, чтобы оказать содействие гражданину РФ для защиты его законных интересов, заявили в Кремле.

"Прогнозы я не стал бы какие-то делать. Очевидно, что суд чрезвычайно проукраинский, нам надо делать все возможное, чтобы оказать содействие нашему гражданину в защите его законных интересов. Эта работа будет делаться", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, следят ли в Кремле за делом Бутягина и какие есть прогнозы по этой ситуации.

О задержании Бутягина – заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа, начальника Мирмекийской экспедиции в Керчи в Варшаве, куда он приехал с лекцией, стало известно в декабре 2025 года. Решение было принято на основании международного ордера на арест, который выдала Украина. Бутягин обвиняется в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму.