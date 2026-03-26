Фрегат "Адмирал Головко" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Район стрельб был закрыт для судоходства и полётов авиации

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" выполнил в Баренцевом море комплекс артиллерийских стрельб в рамках отработки действий одиночного корабля по предназначению в море, сообщила пресс-служба СФ.

"На первом этапе тренировки экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы. В ходе выполнения упражнений были проведены стрельбы из артиллерийской установки А-192 по береговым мишеням, находящимся на удалении 10 километров от корабля", - говорится в сообщении.

Моряки также провели тренировку по борьбе с робототехническими комплексами, выполнив стрельбы из зенитного артиллерийского комплекса "Палаш" по воздушной цели, уничтожив малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль, информирует пресс-служба.

По ее данным, район стрельб был заблаговременно закрыт для судоходства и полётов авиации.

"Подготовка экипажа фрегата проводилась с учётом особенностей современной вооруженной борьбы на море", - отмечается в пресс-релизе.

По официальной информации, "Адмирал Головко" - современный многоцелевой корабль, носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав ВМФ России фрегат вошел в 2023 году.

Новости по теме

Новости

Женщина погибла в результате атаки ВСУ в Брянской области

Трамп заявил, что Иран ведет переговоры с США

Свыше 20 БПЛА ликвидировано в Ленобласти, есть повреждения в промзоне

Один человек пострадал при пожаре в Подмосковье после падения обломков БПЛА

Самолет с делегацией депутатов Госдумы вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

 Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Физлица с мая смогут вывозить слитки золота свыше 100 г только через аэропорты Москвы и Владивостока

 Физлица с мая смогут вывозить слитки золота свыше 100 г только через аэропорты Москвы и Владивостока

Что произошло за день: среда, 25 марта

Самолет с делегацией депутатов Госдумы приземлился в Нью-Йорке

 Самолет с делегацией депутатов Госдумы приземлился в Нью-Йорке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8799 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1082 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
