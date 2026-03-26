Фрегат "Адмирал Головко" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Район стрельб был закрыт для судоходства и полётов авиации

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" выполнил в Баренцевом море комплекс артиллерийских стрельб в рамках отработки действий одиночного корабля по предназначению в море, сообщила пресс-служба СФ.

"На первом этапе тренировки экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы. В ходе выполнения упражнений были проведены стрельбы из артиллерийской установки А-192 по береговым мишеням, находящимся на удалении 10 километров от корабля", - говорится в сообщении.

Моряки также провели тренировку по борьбе с робототехническими комплексами, выполнив стрельбы из зенитного артиллерийского комплекса "Палаш" по воздушной цели, уничтожив малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль, информирует пресс-служба.

По ее данным, район стрельб был заблаговременно закрыт для судоходства и полётов авиации.

"Подготовка экипажа фрегата проводилась с учётом особенностей современной вооруженной борьбы на море", - отмечается в пресс-релизе.

По официальной информации, "Адмирал Головко" - современный многоцелевой корабль, носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав ВМФ России фрегат вошел в 2023 году.