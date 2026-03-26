Минобороны РФ сообщило о поражении в течение ночи более 120 украинских дронов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в Минобороны РФ, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в ночь на четверг сообщалось об одной пострадавшей в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Белянка Белгородской области. Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Кроме того, при пожаре, возникшем после падения обломков БПЛА, пострадал житель Подмосковья.

Утром в четверг губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что из-за удара украинских дронов-камикадзе по селу Зерново погибла мирная жительница.