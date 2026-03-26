Чиновники считают, что маркетплейсы не могут вести тотальный контроль за контрафактом

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Возложение на маркетплейсы функций глобального автоматического контроля за юридической чистотой с точки зрения авторских прав всех предлагаемых товаров привело бы к росту цен и не представляется возможным, следует из позиции представителей органов власти по делу о продаже контрафакта, рассмотренному в Конституционном суде.

Поводом к проверке статьи 1253.1 Гражданского кодекса стала жалоба ООО "Мир хобби", обнаружившего на одной из платформ контрафактные копии настольной игры "Мафия. Вся семья в сборе". Суды отказали компании, среди прочего, во взыскании с маркетплейса компенсации за нарушение исключительных прав более чем на 9 млн рублей, исходя из того, что маркетплейс выступает лишь информационным посредником, не мог знать, что продукция нарушает интеллектуальные права, а узнав, своевременно принял меры. Заявитель же полагает, что оспариваемая норма позволяет признавать владельцев маркетплейсов информационными посредниками вопреки их активному участию в продаже, что фактически избавляет их от ответственности.

По словам полномочного представителя президента в КС Дмитрия Мезенцева, различные подходы к контролю со стороны маркетплейсов за наличием у продавцов исключительных прав на товар обсуждались при подготовке федерального закона 289-ФЗ "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики", который вступит в силу 1 октября 2026 года.

"Массовое предложение к продаже товаров, номенклатура которых исчисляется сотнями тысяч, потребовало бы от маркетплейсов создания системы автоматической проверки прав продавцов на реализацию товаров, созданных в результате интеллектуальной деятельности, как и на средства индивидуализации. Но исключительные права на каждый конкретный товар оформляются на практике различно. Во многих случаях законность использования связанных с товаром результатов интеллектуальной деятельности подтверждается десятками лицензионных соглашений, в том числе заключенных в иностранных юрисдикциях. Поэтому организовать эффективную систему автоматической проверки наличия таких прав и их администрирования в отношении всех товаров не представляется возможным", - сказал Мезенцев.

Практика оказания услуг маркетплейсами, уточнил он, построена на автоматизации и обработке запросов продавцов о размещении карточки товара, что не предполагает индивидуальной юридической экспертизы каждой такой карточки. Уровень развития цифровых платформ допускает различные технические решения, снижающие риск нарушения интеллектуальных прав, указал Мезенцев, однако требуется обеспечить баланс интересов правообладателей и маркетплейсов, "чтобы исключить возложение на последних несоразмерных обязанностей и обязательств".

В отзыве правительства по делу также подчеркивается, что на платформах размещены миллионы товаров, и в случае наделения информационного посредника функцией проверки интеллектуальных прав "он станет обладателем несвойственных ему полномочий глобального контролирующего субъекта, поскольку для проверки каждого предлагаемого товара с точки зрения его качества и юридической чистоты предложения необходимо будет иметь огромный штат компетентных сотрудников и выработать специальные методики анализа товаров".

В результате, говорится в документе, это приведет к росту стоимости услуг и скажется на потребителе.

Врио полномочного представителя правительства в КС Павел Степанов со ссылкой на позицию Федеральной антимонопольной службы также обратил внимание, что маркетплейсы проявляют обоснованную настороженность к получаемым претензиям в связи с "патентным троллингом".

"То есть лицо заявляет о нарушении его интеллектуальных прав, не являясь правообладателем. В том случае, если маркетплейс автоматически моментально снимает карточку с платформы, тогда уже реагирует ФАС, считая это актом недобросовестной борьбы конкурентов на рынке со всеми вытекающими последствиями. (...) Конечно, необходимо оперативно реагировать на нарушение интеллектуальных прав. Безусловно, надо стараться их вообще не допускать и бороться с контрафактной продукцией. Но есть и обратное явление, которые отметила в своем заключении ФАС, что, по нашему мнению, является действительно обоснованным", - сказал Степанов.

Некоторые представители властей пришли к выводу, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции, а определять фактическую роль маркетплейса в продаже, относить его к категории "информационный посредник" и оценивать его добросовестность должны суды в каждом конкретном случае.

"Мы полагаем, что маркетплейсы (...) могут признаваться информационными посредниками, что этот вывод должен сделать суд общей юрисдикции, (...) и мы полагаем, что оспариваемые положения соответствуют Конституции", - сказал полномочный представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас.

При этом он признал, что правовое регулирование и отраслевое законодательство в этой сфере нуждаются в совершенствовании, на что в частности направлен упомянутый закон 289-ФЗ "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики", который регулирует деятельность операторов цифровых платформ, включая их обязанности по проверке информации в карточке товаров, и закрепляет право правообладателя обратиться к оператору с требованием о прекращении нарушения его прав.

"Федеральный законодатель осознает неполноту правового регулирования в данной сфере. Это осознает и правительство Российской Федерации. Мы очень хорошо понимаем, что это новая, очень динамично развивающаяся сфера. (...) Думаю, что и решение Конституционного суда, которое состоится по этому делу, также будет способствовать тому, чтобы законодатель наиболее полным образом восполнил те возможные пробелы, которые есть", - сказал Клишас.

Конституционный суд вынесет решение по делу в установленный срок.