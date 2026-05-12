Решетников указал маркетплейсам на недопустимость преференций импорту за счет скидок

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития считает необходимым обеспечить честную конкуренцию на отечественном рынке e-commerce в вопросе подходов маркетплейсов к скидкам для российских и зарубежных продавцов.

"Обращал бизнес внимание на то, что разные скидки для, например, китайских компаний, которые здесь продают, и для российских. Это, конечно, с нашей точки зрения, неприемлемо. Мы не против, что они (цифровые платформы - ИФ), так сказать, расширяют импорт и конкуренцию обеспечивают, но это должна быть честная конкуренция на нашем рынке, чтобы мы не отдавали под дешевый импорт, который не соответствует каким-то требованиям, наш рынок. Тут тоже понимание у всех есть", - сказал глава министерства Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Минэкономразвития отметил, что в рамках платформенной экономики около 1 млн компаний "по большому счету зависят от десятка платформ".

"Мы сейчас достаточно сильно платформы призвали к порядку. Ну, и они тоже очень быстро растут, поэтому, может быть, не всегда понимают, какое гигантское влияние на хозяйство страны они оказывают", - подчеркнул министр.

В марте Федеральная антимонопольная служба по итогам экспертного совета сообщала, что маркетплейсы до 3 апреля должны представить ведомству предложения, в том числе о выравнивании условий для российских и иностранных продавцов на своих площадках. В свою очередь, Ozon и Wildberries сообщали 6 апреля, что направили в ФАС предложения по управлению ценообразованием в части скидок и комиссий, а также выравниванию условий для российских и зарубежных селлеров.

Минэкономразвития Максим Решетников
