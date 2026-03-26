ЦБ опробовал автоматический контроль за целевым расходованием цифровых рублей из бюджета

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Банк России вместе с Минфином, Казначейством и регионами протестировали автоматический контроль за целевым использованием бюджетных средств в цифровых рублях, заявила в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы в соответствии с поручением президента успешно отработали платежи (в цифровых рублях - ИФ), кейсы платежей из бюджетной системы. Это был важный этап, исполнили поручение президента, протестировали автоматический контроль за целевым использованием, расходованием бюджетных средств", - сказала Набиуллина.

"Вы знаете, как много тратится ресурсов на организацию этого контроля, какие, тем не менее, бывают и злоупотребления. А технологии цифрового рубля позволяют этот контроль осуществлять и с меньшими издержками, и эффективно. И примеры уже в некоторых регионах, в пилоте они убедительно это демонстрируют", - добавила она.

Министр финансов Антон Силуанов 25 марта заявил о необходимости выбрать пилотные проекты для тестирования инструментов прослеживаемости в цифровых рублях. "Это могут быть проекты в сфере строительства и услуг, зарплатные проекты. Важно масштабировать эту работу", - говорил Силуанов.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями.

Ожидается, что крупнейшие банки и торговые компании должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.