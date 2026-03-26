Трамп заявил об отсутствии крайних сроков окончания операции против Ирана

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американская администрация не устанавливала никаких крайних сроков окончания операции против Ирана, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Никаких крайних сроков нет, мы нанесли им значительный урон и можем нанести еще больший", - сказал он на заседании кабинета министров.

При этом он отметил, что Вашингтон ведет основательные переговоры по Ирану.

По словам Трампа, спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщат ему, что они думают по поводу Ирана, и как все идет. "У нас много времени", - добавил американский президент.

Ранее представители американской администрации заявляли о переговорах с иранскими чиновниками, в то время как в Тегеране эту информацию опровергали, подчеркивая, что сейчас происходит лишь обмен посланиями через посредников. Иранские власти также подтвердили, что получили предложения американской стороны по прекращению конфликта, однако отвергли их, назвав чрезмерными и неразумными. Тегеран со своей стороны подготовил собственный список требований, которые необходимо выполнить для прекращения боевых действий.

Хроника 28 февраля – 26 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Трамп заявил, что не сильно желает заключать соглашение с Ираном

Уиткофф видит шанс на соглашение с Ираном, если его власти объективно оценят ситуацию

Трамп заявил, что США закладывали на операцию в Иране от 4 до 6 недель

В Иране сообщили о передаче ответа на мирный план США через посредников

В НАТО заявили о продолжении поставок Украине наиболее важных военных грузов

Картаполов связал законопроект об использовании ВС России за рубежом с делом Бутягина

Военные Израиля сообщили о ликвидации командующего ВМС КСИР

Суд взыскал с Meta и YouTube компенсацию за ущерб подростковой психике

В Пентагоне задумались о переброске на Ближний Восток предназначенного для Украины оружия
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 141 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1102 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8808 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
