Трамп заявил об отсутствии крайних сроков окончания операции против Ирана

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американская администрация не устанавливала никаких крайних сроков окончания операции против Ирана, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Никаких крайних сроков нет, мы нанесли им значительный урон и можем нанести еще больший", - сказал он на заседании кабинета министров.

При этом он отметил, что Вашингтон ведет основательные переговоры по Ирану.

По словам Трампа, спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщат ему, что они думают по поводу Ирана, и как все идет. "У нас много времени", - добавил американский президент.

Ранее представители американской администрации заявляли о переговорах с иранскими чиновниками, в то время как в Тегеране эту информацию опровергали, подчеркивая, что сейчас происходит лишь обмен посланиями через посредников. Иранские власти также подтвердили, что получили предложения американской стороны по прекращению конфликта, однако отвергли их, назвав чрезмерными и неразумными. Тегеран со своей стороны подготовил собственный список требований, которые необходимо выполнить для прекращения боевых действий.