Около 20 следовавших в Пулково самолетов ушли на запасные аэродромы

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Около 20 самолетов, следовавших в петербургский аэропорт Пулково, ушли на запасные аэродромы после введенных в ночь на пятницу ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там также отметили, что 26 рейсов на вылет задержаны, 21 отменен.

"Обстановка в терминале аэропорта спокойная. Пассажиры обслуживаются согласно федеральным авиационным правилам", - уточнили в администрации аэропорта.

Ограничения в аэропорту Пулково действуют с 00:17 по Москве. Они введены с целью обеспечения безопасности полетов. Из-за ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области возможны корректировки в расписании рейсов в аэропорту Калининграда, сообщили ранее в Росавиации.