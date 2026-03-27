Пляжи Анапы планируется открыть к 1 июня

Работы по отсыпке чистого песка на пляже Miracleon Beach вблизи поселка Витязево Краснодарского края
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Более 90% мазута убрано на пляжах Анапы, они будут открыты к 1 июня, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Виталий Савельев.

"Последние тесты Роспотребнадзора подтвердили безопасность восьми галечных пляжей. Территория от села Большой Утриш до Высокого Берега официально исключена из зоны ЧС. Более 90% мазута убрана, вода пригодна для использования. И я думаю, что все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан", - сказал он в эфире программы "Вести" по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии. Роспотребнадзор в 2025 году не разрешил использовать 141 пляж вокруг Анапы и 9 - в Темрюкском районе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 4 февраля заявила, что пляжи Анапы, несмотря на огромную работу по очистке, пока не готовы к открытию для детского отдыха, но ситуация может измениться к началу летнего сезона.

19 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до "Высокого берега" будут исключены из опасной зоны и в случае соответствия санитарным нормам проб воды и грунта открыты к курортному сезону.

Анапа Краснодарский край Виталий Савельев
В Совбезе предложили ввести господдержку для вывода мессенджеров РФ на зарубежные рынки

Российские туроператоры сообщили о визовом коллапсе в посольстве Великобритании

Арестован глава Минпрома Ставрополья, обвиняемый в превышении полномочий

Путин поддержал предложение о добровольных взносах бизнеса на нужды государства

 Путин поддержал предложение о добровольных взносах бизнеса на нужды государства

Пляжи Анапы планируется открыть к 1 июня

 Пляжи Анапы планируется открыть к 1 июня

Песков опроверг планы остановить поставки нефти по КТК для воздействия на США

В дни ПМЭФ планируют обеспечить "баланс между безопасностью и комфортом" при работе сотовой связи и такси

 В дни ПМЭФ планируют обеспечить "баланс между безопасностью и комфортом" при работе сотовой связи и такси

Экс-главврач кемеровского рехаба, где погиб пациент, отправлен под домашний арест

ФСБ сообщила о задержании жителя Ульяновска, сотрудничавшего с СБУ

Задержаны вице-мэр Сочи и двое руководителей департаментов горадминистрации
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 469 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1117 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8819 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });