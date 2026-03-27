Пляжи Анапы планируется открыть к 1 июня

Работы по отсыпке чистого песка на пляже Miracleon Beach вблизи поселка Витязево Краснодарского края Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Более 90% мазута убрано на пляжах Анапы, они будут открыты к 1 июня, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Виталий Савельев.

"Последние тесты Роспотребнадзора подтвердили безопасность восьми галечных пляжей. Территория от села Большой Утриш до Высокого Берега официально исключена из зоны ЧС. Более 90% мазута убрана, вода пригодна для использования. И я думаю, что все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан", - сказал он в эфире программы "Вести" по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии. Роспотребнадзор в 2025 году не разрешил использовать 141 пляж вокруг Анапы и 9 - в Темрюкском районе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 4 февраля заявила, что пляжи Анапы, несмотря на огромную работу по очистке, пока не готовы к открытию для детского отдыха, но ситуация может измениться к началу летнего сезона.

19 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до "Высокого берега" будут исключены из опасной зоны и в случае соответствия санитарным нормам проб воды и грунта открыты к курортному сезону.