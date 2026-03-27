Роспотребнадзор может разрешить пользоваться пляжами Анапы при правильном восстановлении песка

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях при условии строгого соблюдения всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка, заявила глава ведомства Анна Попова. Ее слова привели в пресс-службе правительства.

Плотный мониторинг состояния морской воды и побережья в районе Анапы продолжится на протяжении всего туристического сезона. При необходимости будет осуществляться дополнительная досыпка чистым песком, сказано в сообщении.

На сегодняшний день собран основной объем разлившегося мазута. "Осталось откачать около 2 тысяч тонн из носовой части "Волгонефть-212". Планируется завершить эти работы в апреле-мае. Оставшиеся части судов и установленные над ними три коффердама будут подняты и утилизированы до конца текущего года", - говорится в сообщении.

С побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя вывезено более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Практически весь этот объём уже утилизирован или направлен в хозяйственный оборот.

"С начала года космический мониторинг в районе крушения танкеров в акватории Черного моря не выявил пятен нефтепродуктов. Исследования морской воды также подтверждают ее соответствие санитарным требованиям", - подчеркивается в сообщении.

Из границ территории проведения работ по ликвидации последствий ЧС уже выведены восемь галечных пляжей Анапы. Одновременно отработана технология восстановления песчаных пляжей. На тестовом участке протяженностью 1 км выполнена отсыпка дополнительного слоя чистого песка, информирует пресс-служба.