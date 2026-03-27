Роспотребнадзор может разрешить пользоваться пляжами Анапы при правильном восстановлении песка

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях при условии строгого соблюдения всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка, заявила глава ведомства Анна Попова. Ее слова привели в пресс-службе правительства.

Плотный мониторинг состояния морской воды и побережья в районе Анапы продолжится на протяжении всего туристического сезона. При необходимости будет осуществляться дополнительная досыпка чистым песком, сказано в сообщении.

На сегодняшний день собран основной объем разлившегося мазута. "Осталось откачать около 2 тысяч тонн из носовой части "Волгонефть-212". Планируется завершить эти работы в апреле-мае. Оставшиеся части судов и установленные над ними три коффердама будут подняты и утилизированы до конца текущего года", - говорится в сообщении.

С побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя вывезено более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Практически весь этот объём уже утилизирован или направлен в хозяйственный оборот.

"С начала года космический мониторинг в районе крушения танкеров в акватории Черного моря не выявил пятен нефтепродуктов. Исследования морской воды также подтверждают ее соответствие санитарным требованиям", - подчеркивается в сообщении.

Из границ территории проведения работ по ликвидации последствий ЧС уже выведены восемь галечных пляжей Анапы. Одновременно отработана технология восстановления песчаных пляжей. На тестовом участке протяженностью 1 км выполнена отсыпка дополнительного слоя чистого песка, информирует пресс-служба.

Хроника 15 декабря 2024 года – 27 марта 2026 года Разлив мазута в Керченском проливе
Анна Попова Роспотребнадзор
 Путин поддержал предложение о добровольных взносах бизнеса на нужды государства

 Пляжи Анапы планируется открыть к 1 июня

 В дни ПМЭФ планируют обеспечить "баланс между безопасностью и комфортом" при работе сотовой связи и такси

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });