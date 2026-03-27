"Ростех" сертифицировал офшорный вертолет Ми-171А3 в импортозамещенном облике

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Холдинг "Вертолеты России" (входит в периметр госкорпорации "Ростех") завершил сертификацию вертолета Ми-171А3 в импортозамещенном облике, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Росавиация выдала семь одобрений главных изменений в конструкцию машины. Важнейшим этапом сертификации Ми-171А3 в Минпромторге назвали одобрение конвертируемой офшорной конфигурации вертолета, которая допущена к полетам над большой водной поверхностью.

Вертолет Ми-171А3 сертифицирован для перевозки пассажиров и грузов, полетов в сложных метеоусловиях по приборам, выполнения взлетов и посадок с площадок, находящихся на возвышении.

"Сертификация Ми-171А3 в импортозамещенном облике - это значимый шаг для всей отечественной авиационной отрасли. Машина успешно прошла сложнейший цикл испытаний, подтвердив надежность всех систем, включая уникальную российскую авариестойкую топливную систему. Теперь у нас есть собственный офшорный вертолет, способный обеспечить безопасную и эффективную работу на шельфовых месторождениях. Это не только укрепляет технологическую независимость страны, но и открывает новые горизонты для развития морской нефтегазодобычи", - прокомментировал замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

Испытательные полеты выполнялись в горной местности Кабардино-Балкарии, в зимних условиях в Салехарде, а также с посадками на буровую платформу в Каспийском море.

"Еще недавно наши добывающие компании использовали для своей работы далеко за пределами суши российскую неспециализированную либо зарубежную авиатехнику. Теперь же, благодаря совместной работе авиационной промышленности, научных и сертификационных центров, в России появился собственный современный отечественный офшорный вертолет Ми-173А3. Его наличие в системе отечественного воздушного транспорта повышает технологический суверенитет страны и безопасность полетов при доставке пассажиров и грузов между материком и месторождениями на шельфе", - отметил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Летные испытания системы аварийного приводнения успешно проведены на различных режимах полета, в том числе при имитации отказа двух двигателей на режиме самовращения (авторотации) несущего винта.

"К офшорным вертолетами предъявляются особо строгие требования: они предназначены для длительных перелетов над открытым морем. Такие машины важны для работы морских платформ на шельфах, куда зачастую невозможно добраться по воде. Полностью созданный из отечественных комплектующих Ми-171А3 подтверждает, что российская авиапромышленность способна создавать надежную технику для задач, где цена ошибки особенно высока. Машина оснащена всем необходимым для продолжительных перелетов над морем: первой в России авариестойкой топливной системой, специальными поплавками и спасательными плотами. Вертолет успешно прошел летные испытания и проверки, подтвердив соответствие всем современным требованиям российских и зарубежных авиационных норм к машинам такого класса", - отметил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

На Ми-171А3 установлено оборудование, которое в случае отказа систем и возникновения аварийной ситуации позволяет выполнить вынужденное приводнение даже при волнении моря до пяти баллов. Благодаря этому обеспечивается безопасность полетов на большом отдалении от береговой черты. В состав системы входят четыре "поплавка" - баллонета, которые попарно расположены по бортам фюзеляжа в носовой и хвостовой частях и автоматически раскрываются при вынужденной посадке на воду. Первое испытание Ми-171А3 с открытием баллонет в полете было выполнено летом 2025 г., проведена оценка работоспособности системы и влияния раскрытых баллонетов на аэродинамические характеристики, управляемость и маневренность.

"Сертифицирован полностью отечественный вертолет, при этом сняты установленные ранее ограничения. В ходе сертификационных работ на опытных образцах вертолета выполнено более 500 полетов. Испытания проводились в экстремальных климатогеографических условиях, с имитацией нештатных ситуаций. Все они успешно пройдены, подтверждено соответствие вертолета самым строгим отечественным и зарубежным требованиям безопасности, необходимым для допуска машины к полетам над обширной водной поверхностью", - отметил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.

После приводнения эвакуация пассажиров осуществляется в два спасательных плота, каждый вместимостью до 22 человек. Плоты снабжены необходимым набором выживания. До начала летных испытаний был проведен большой объем подготовительных работ, в том числе на стендах, с помощью численного моделирования. Плавучесть и устойчивость при приводнении подтверждены испытаниями в гидроканале ФГУП "ЦАГИ" и на открытом водоеме. Дополнительно специалисты Санкт-Петербургского "Политеха" провели "краштест" цифрового двойника вертолета, сымитировав посадку на водную поверхность.

Также в составе вертолета прошла сертификационные испытания первая разработанная в России авариестойкая топливная система. Было доказано, что ее компоненты - мягкие топливные баки, насосы и топливомеры - способны выдержать ударные нагрузки. Стойкость к разрушению была подтверждена при сбросе топливной системы с высоты более 15 метров. При аварийной посадке надежность конструкции топливной системы позволяет избежать разлива топлива и возгорания.