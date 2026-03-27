Командующий беспилотными системами ВСУ заочно приговорен в России к пожизненному

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В России суд заочно приговорил к пожизненному заключению командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди за теракт в Курской области, в результате которого погибла журналистка Первого канала Анна Прокофьева, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

"Приговором суда заочно Бровди признан виновным в инкриминируемом преступлении, и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии особого режима", - сказала Петренко.

Подсудимый заочно признан виновным в совершении теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК) и объявлен в международный розыск.

Как установили следствие и суд, в начале 2025 года Бровди, являвшийся на тот момент командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, "отдал подчиненным ему военнослужащим ВСУ приказ о дистанционном минировании автодорог и открытых участков местности Курской и Белгородской областей, расположенных в непосредственной близости к границе с Украиной".

"26 марта 2025 года по автодороге в 7 км от села Забужевка Беловского района Курской области следовал автомобиль "УАЗ", в котором находились представители съемочной группы Первого канала. На одном из участков произошел подрыв взрывного устройства, заложенного украинскими вооруженными формированиями по приказу Бровди, - сказала Петренко. - От полученных ранений скончалась журналист Анна Прокофьева, а оператор и сопровождавшие их лица получили ранения различной степени тяжести".

"Расследование уголовного дела в отношении иных лиц, причастных к этому преступлению, продолжается", - добавила представитель СКР.