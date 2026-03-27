Атаки БПЛА в порту Усть-Луга не повлияли на поставки казахстанской нефти

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Атаки БПЛА в порту Усть-Луга в Ленинградской области не повлияли на поставки казахстанской нефти, транспортировка осуществляется в штатном режиме, сообщила "Интерфаксу" советник министра - официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева.

"Ранее в открытых источниках была распространена информация о том, что в ночь на 25 марта порт Усть-Луга подвергся атаке БПЛА. Обстоятельства, причины и характер возможных повреждений уточняются. По имеющейся на текущий момент информации, указанные события не оказали влияния на экспорт казахстанской нефти, - сказала она. - Транспортировка осуществляется в штатном режиме, ограничений на прием нефти от грузоотправителей не зафиксировано".

Министерство "продолжает мониторинг ситуации во взаимодействии с профильными организациями".

Ранее сообщалось, что ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО, оператор месторождения Тенгиз) планирует в марте дополнительно поставить в сторону порта Усть-Луга 100 тысяч тонн нефти.

Морской порт Усть-Луга - крупнейший порт на Балтике, включая порты стран Балтии и Финляндии, и второй по величине в России после Новороссийска, сообщается на сайте администрации морских портов Балтийского моря.