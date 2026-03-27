Поиск

Атаки БПЛА в порту Усть-Луга не повлияли на поставки казахстанской нефти

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Атаки БПЛА в порту Усть-Луга в Ленинградской области не повлияли на поставки казахстанской нефти, транспортировка осуществляется в штатном режиме, сообщила "Интерфаксу" советник министра - официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева.

"Ранее в открытых источниках была распространена информация о том, что в ночь на 25 марта порт Усть-Луга подвергся атаке БПЛА. Обстоятельства, причины и характер возможных повреждений уточняются. По имеющейся на текущий момент информации, указанные события не оказали влияния на экспорт казахстанской нефти, - сказала она. - Транспортировка осуществляется в штатном режиме, ограничений на прием нефти от грузоотправителей не зафиксировано".

Министерство "продолжает мониторинг ситуации во взаимодействии с профильными организациями".

Ранее сообщалось, что ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО, оператор месторождения Тенгиз) планирует в марте дополнительно поставить в сторону порта Усть-Луга 100 тысяч тонн нефти.

Морской порт Усть-Луга - крупнейший порт на Балтике, включая порты стран Балтии и Финляндии, и второй по величине в России после Новороссийска, сообщается на сайте администрации морских портов Балтийского моря.

Тенгиз Усть-Луга Казахстан Ленинградская область Асель Серикпаева Минэнерго ТШО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дрозденко пока не ждет снижения интенсивности атак БПЛА на Ленинградскую область

Правительство не поддержало поправки в ОСАГО о выплате по европротоколу до 300 тыс. руб. при спорах о ДТП

 Правительство не поддержало поправки в ОСАГО о выплате по европротоколу до 300 тыс. руб. при спорах о ДТП

Глава Роспотребнадзора заявила о безопасности прогревания песка на пляжах Анапы

В Совбезе предложили ввести господдержку для вывода мессенджеров РФ на зарубежные рынки

Российские туроператоры сообщили о визовом коллапсе в посольстве Великобритании

Арестован глава Минпрома Ставрополья, обвиняемый в превышении полномочий

Путин поддержал предложение о добровольных взносах бизнеса на нужды государства

 Путин поддержал предложение о добровольных взносах бизнеса на нужды государства

Пляжи Анапы планируется открыть к 1 июня

 Пляжи Анапы планируется открыть к 1 июня

Песков опроверг планы остановить поставки нефти по КТК для воздействия на США

В дни ПМЭФ планируют обеспечить "баланс между безопасностью и комфортом" при работе сотовой связи и такси

 В дни ПМЭФ планируют обеспечить "баланс между безопасностью и комфортом" при работе сотовой связи и такси
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1125 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8820 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
