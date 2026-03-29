Режим ЧС введен в Чечне из-за непогоды

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Власти Чечни ввели режим ЧС регионального характера из-за сильных дождей, сообщает администрация главы и правительства республики в своем канале в Max.

Соответствующее распоряжение подписал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Чеченской Республики 28 марта в результате (...) сильных дождей, ливней в горах, осадков в виде дождя и мокрого снега, повышения уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, в горах схода селей малого объема отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к ЧС регионального характера и ввести режим ЧС на территории Чечни", - говорится в распоряжении.

Кадыров также поручил главам администраций пострадавших от непогоды населенных пунктов уточнить размер ущерба, причиненного в результате ЧС.

Как сообщалось, в субботу из-за сильных дождей и ветра в части Чечни было нарушено электроснабжение.