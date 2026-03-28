Приостановлено портовое производство в Дагестане из-за непогоды

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Махачкалинский морской порт работает штатно на фоне непогоды, но приостановлена работа буксиров и кранов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что также приостановлено движение поездов на станциях Тарки и Манас в Дагестане.

Ранее в РЖД также сообщили, что непогода спровоцировала приостановку движения на нескольких участках железнодорожных путей в Дагестане. Отменено движение двух пригородных поездов на участке Махачкала - Дербент, маршрут следования пяти пригородных поездов на участках Дербент - Махачкала и Дербент - Хасав-Юрт сокращен до станции Манас.

Сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в почти двух десятках районов Дагестана. В пресс-службе администрации Махачкалы сообщили, что в городе введен режим ЧС, проводится ликвидация последствий непогоды. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой.

Накануне спасатели предупредили, что с 27 по 29 марта в Дагестане прогнозируются дожди и сильный ветер.