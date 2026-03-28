В Дагестане перекрыли движение по автодороге из-за обвала скальных пород

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Перекрыто движение транспорта на дороге "Урма-Губден" в Левашинском районе Дагестана из-за обвала скальных пород, есть риск повторного обвала, сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".

"В Левашинском районе на автомобильной дороге "Урма - Губден" на участке км 16 движение автотранспорта временно закрыто в связи с обвалом скальных пород верхового откоса. Ведутся работы по расчистке. Сохраняется угроза повторного обвала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортное движение перенаправлено по альтернативным маршрутам по автомобильным дорогам "Леваши - Сергокала" и "Махачкала - Буйнакск - Леваши - Гуниб".

Сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в почти двух десятках районов Дагестана. В пресс-службе администрации Махачкалы сообщили, что в городе введен режим ЧС, проводится ликвидация последствий непогоды. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой.

Махачкалинский морской торговый порт находится в штатном режиме, портовое производство временно приостановлено из-за погодных условий.

Накануне спасатели предупредили, что с 27 по 29 марта в Дагестане прогнозируются дожди и сильный ветер.