Минобороны РФ сообщило о поражении 26 украинских беспилотников в течение девяти часов субботы

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 11:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Курской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

С 23:00 до 7:00 минувшей ночью военные РФ уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.