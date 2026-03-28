В МИД РФ призвали прекратить атаки на мирные атомные объекты в Иране

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В МИД РФ осудили непрекращающиеся атаки на мирные атомные объекты в Иране.

"Данные атаки заслуживают однозначного и решительного осуждения со стороны всего мирового сообщества. Продолжаются вопиющие нарушения международного права", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она напомнила, что "27 марта напавшими на Иран государствами нанесены целенаправленные удары по тяжеловодному комплексу в Хондабе и заводу по производству концентрата урановой руды в Ардакане". Практически сразу после этого стали приходить сообщения и о новых обстрелах в районе АЭС "Бушер", добавила Захарова, комментарий которой размещен в субботу на сайте МИД РФ.

Она призвала руководство МАГАТЭ "более внятно высказываться" о серьезности угрозы и призвать противников Ирана остановиться и "не доводить трагедию до масштабов глобального бедствия".

По словам Захаровой, атакующие мирные атомные объекты в Иране государства своими действиями перечеркивают Договор о нераспространении ядерного оружия, проверочные механизмы МАГАТЭ, конвенции в области ядерной и физической безопасности, профильные нормы Агентства.

"Решительно осуждаем этот деструктивный курс. Тем, кто его проводит, необходимо немедленно остановиться", - подчеркивается в ее комментарии.