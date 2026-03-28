Что произошло за день: суббота, 28 марта

Подтопления в Дагестане, атака БПЛА в Ярославской области, удар Ирана по украинскому складу в ОАЭ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сильнейшие дожди привели к массовым подтоплениям, а как следствие и к перебоям с электроэнергией и водоснабжением в Дагестане. Размыты берега двух рек. В Махачкале введен режим ЧС. В районе Хасавюрта обрушился железнодорожный мост. РЖД корректирует движение поездов. Также ливни привели к перебоям электро- и водоснабжения трех городов Ингушетии. Проблемы со светом есть в части Чечни.

- Ребенок погиб, трое взрослых ранены при атаке дронов в Ярославской области. Cилами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев, комментируя атаку на регион.

- Иран нанес удары по украинскому складу систем противодействия беспилотникам в ОАЭ, который, по данным Тегерана, использовался для оказания помощи американским войскам.

- Десантный корабль ВМС США Tripoli с морской пехотой на борту прибыл на Ближний Восток. Как сообщали ранее СМИ, десантные корабли затем должны прибыть в район Ормузского пролива.

- Генштаб сообщил, что задание на призыв в ВС РФ выполнено в полном объеме. Призывники не будут направляться для прохождения службы в Херсонскую и Запорожскую область, ДНР и ЛНР, а также в зону СВО.

- Задержан замглавы Челябинска Александр Астахов. Также задержан начальник управления ЖКХ администрации Челябинска. По информации правоохранительных органов, оба подозреваются в причинении ущерба в 150 млн рублей.