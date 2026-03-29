Подразделения группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны ВСУ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" продвинулись вглубь обороны ВСУ, "Север", "Южная", "Центр" и "Днепр" улучшили положение в зоне СВО, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении Минобороны, распространннном в воскресенье.

По данным ведомства, группировки "Север", "Южная", "Центр" и "Днепр" за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции.

Войска группировки "Восток" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Добропасово, Луговое Днепропетровской области, Воздвижевка, Долинка, Комсомольское, Копани и Мирное Запорожской области, говорится в сводке.

Противник потерял на этом участке более 280 военных, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Искрисковщина, Новая Сечь, Новодмитровка и Шостка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и артиллерийской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Волчанские Хутора, Малая Волчья и Терновая.

Здесь потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и 13 автомобилей. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств, сказано в сообщении.

Войска "Южной" группировки в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Городещино, Кондратовка, Константиновка, Краматорск и Рай-Александровка (ДНР). Противник потерял до 225 военных, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и четыре склада материальных средств, сообщает Минобороны.

Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, двух аэромобильных, пехотной, егерской, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Василевка, Гришино, Доброполье, Кутузовка, Ленина, Марьевка, Новогригоровка, Сергеевка, Торское, Шевченко (ДНР) и Райполе Днепропетровской области, говорится в сводке.

Тут потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Войска группировки "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Камышеваха Запорожской области, Молодецкое и Надеждовка Херсонской области. Уничтожены до 70 военных, 19 автомобилей, три станции РЭБ и РЛС контрбатарейной борьбы RADA RPS-42, сказано в сообщении Минобороны РФ.