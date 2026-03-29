В Кремле призвали Вашингтон воспользоваться своими рычагами влияния на Киев

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - У США есть рычаги влияния на Киев, и Москва призывает воспользоваться ими, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мне тоже кажется, что американцы вполне могли бы, так сказать, реально вот нажать и повлиять на Киев", - сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

"Именно это мы призываем сделать наших американских коллег. Это то, что сейчас необходимо", - добавил Ушаков.

Он также отметил, что США внесли ряд интересных и полезных предложений по урегулированию украинского кризиса, но пока они не реализуются.

"США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются", - сказал Ушаков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что еще остаются шансы на урегулирование кризиса на Украине.

"Я думаю, что (ситуация - ИФ) немного утихает, и у нас есть шанс это закончить", - сказал он.

По словам Трампа, ситуация вокруг Украины "очень, очень тяжелая". "Но мы очень усердно работаем над тем, чтобы урегулировать ее", - подчеркнул американский президент.

