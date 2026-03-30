Москва высылает британского дипломата

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь британского посольства Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус лишен аккредитации и покинет страну в течение двух недель.

"Достоверно установлено, что направленный в Москву второй секретарь Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус, 01.06.1996 г.р., при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство", - заявили в спецслужбе.

Там добавили, что также выявлены признаки проведения дипломатом "разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики".

"На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Янсе Ван Ренсбурга аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", - сообщили в ФСБ.

"ФСБ России рекомендует соотечественникам во избежание негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности, воздержаться от проведения несогласованных с МИД России встреч с британскими дипломатами, в том числе на территории английской дипмиссии, так как под прикрытием официальных дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб", - подчеркнули в спецслужбе.

Там добавили, что ФСБ продолжит работу по противодействию разведывательной деятельности иностранных спецслужб.

Хроника 15 апреля 2021 года – 30 марта 2026 года Дипломатическое противостояние
ФСБ Великобритания
