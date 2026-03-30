Песков сообщил о телефонном разговоре Путина и Вучича

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 30 марта провел беседу по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Могу вам подтвердить, что да, действительно, один из разговоров - это телефонный разговор с Вучичем", - сказал он и предложил дождаться официального сообщения российской стороны.

Отвечая на вопрос о перспективах поставок газа в Сербию, Песков подчеркнул, что Россия готова продолжать оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая европейский. "Особенно мы привержены нашим обязательствам в отношении таких дружественных и братских стран как Сербия. Контакты на этот счет действительно ведутся", - сказал Песков.

Вучич сообщил, что поговорил с Путиным по телефону и договорился о продлении газового контракта с Россией на три месяца. "Сегодня газ стоит около $645, мы бы заплатили немного больше, но по сути, сейчас мы платим около $320", - отметил он и добавил, что Сербия станет второй или третьей страной в Европе с самой низкой ценой на газ.