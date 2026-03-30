Николай Патрушев раскритиковал школьную математику

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Накопившиеся проблемы в области школьного математического и естественно-научного образования оказывают негативное влияние на подготовку кадров в инженерной и военной сферах, заявил помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Он сказал это на совещании по повышению качества математического и естественно-научного образования в общеобразовательных организациях в интересах подготовки инженерных кадров. В совещании приняли участие представители руководства Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзора, федеральных органов власти и организаций, ректоры высших учебных заведений. С основным докладом выступил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Острота проблем в сфере качества школьного образования по математике и естественно-научным дисциплинам сохраняется, а их негативное влияние на подготовку инженерных и военных кадров остается значительным", - отметил Патрушев.

По его данным, число выпускников, выбравших эти предметы для сдачи ЕГЭ, увеличивается медленно и не обеспечивает необходимого количества абитуриентов по инженерным специальностям.

"Так, в 2025 году ЕГЭ по физике сдавало 99 тысяч человек, что на 9,3% больше, чем годом ранее (в 2024 году - 91 тысяча человек)", - сказал Патрушев.

"При этом по программам бакалавриат и специалитета по инженерной области образования, где необходимо как минимум иметь положительные результаты по профильной математике и физике, было выделено более 190 тысяч бюджетных мест", - подчеркнул глава Морской коллегии.

По его словам, увеличение числа желающих сдать ЕГЭ по физике в текущем году до 146 тысяч человек также не обеспечит качественный прием на 194 тысячи бюджетных мест инженерной области образования.

Чтобы решить эту проблему, Министерству просвещения и работодателям следует активнее развивать систему профессиональной ориентации школьников, сказал Патрушев.

"Необходимо совместно с региональными органами власти наращивать количество "Инженерных классов", которые сейчас в основном сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - сказал он, добавив, что помощь в обеспечении оборудованием и учебными пособиями должны оказывать промышленные предприятия.

"Минобрнауки России совместно с ведущими университетами также следует активизировать участие в профессиональной ориентации старшеклассников. Ежегодного проведения в ВУЗах "дня открытых дверей" для этого явно недостаточно", - отметил глава Морской коллегии.

По словам Патрушева, внимание школьного образования должно быть сосредоточено на формировании у учащихся реальных знаний по предметам, а не на подготовке к экзаменационному тестированию.

"Значительная часть школьных педагогов стремится в первую очередь просто натаскать школьников на решение экзаменационных тестов. Анализ результатов единых государственных экзаменов и проведенного высшими учебными заведениями инженерного профиля входного контроля первокурсников свидетельствует о том, что высокие баллы ЕГЭ зачастую не отражают реальных знаний выпускников школ по математике, физике и химии" - сказал он.

Ссылаясь на данные Минобрнауки, он сказал, что в 28 университетах, в том числе осуществляющих обучение студентов по программам подготовки офицеров запаса и офицеров для службы по контракту, в 2023 - 2025 годах входной контроль по математике, физике и химии не прошли от 10% до 90% первокурсников. В частности, в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете этот показатель ежегодно составляет порядка 45-50%, а в Московском государственном техническом университете имени Баумана неудовлетворительные знания по данным предметам показывают до 20% вновь зачисленных студентов. В военно-учебных заведениях Военно-морского флота, где входной контроль по математике не проходят до 44% курсантов 1 курса, отметил Патрушев.

"В результате университеты вынуждены в ущерб основной программе подготовки инженеров ликвидировать у вчерашних абитуриентов пробелы в школьных знаниях", - сказал Патрушев.

Он сообщил, что также наблюдается тенденция к снижению уровня школьных знаний по физике. "Так, если в 2023 году неудовлетворительные знания по данному предмету показали 19% курсантов, то 2025 году - уже 36%", - уточнил глава Морской коллегии.

Во многом все эти проблемы обусловлены дефицитом соответствующих учителей-предметников, который в ряде регионов страны составляет сейчас в среднем от 10 до 20%, подчеркнул Патрушев. "В этих условиях преподавателям приходится работать на полторы и более ставки. Времени для профессионального роста и методической подготовки самих педагогов, ведения факультативных занятий попросту не остаётся", - сказал он.

Помощник президента также указал, что "основной причиной такого положения остается низкий уровень оплаты учительского труда. Повысить его для всех сотрудников бюджетной сферы предполагается с 2028 года".

"Прошу Минпросвещения России совместно с главами субъектов Российской Федерации проработать возможность увеличить заработную плату педагогам уже с 2027 года, а также проработать вопрос об ее опережающем росте относительно других учителей-предметников для преподавателей математики, физики и химии", - заключил Патрушев.