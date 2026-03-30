В Дагестане из-за непогоды отключили газоснабжение 6 тысяч абонентов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В нескольких районах Дагестана из-за дождей и наводнений повреждены газопроводы, более 6 тысяч абонентов и больше полусотни социальных объектов были временно отключены от газоснабжения, сообщил "Газпром межрегионгаз".

"В Дагестане зафиксировано 17 инцидентов на газовых сетях, - сказано в сообщении. - Для ликвидации последствий непогоды были мобилизованы 38 аварийных бригад, 82 специалиста и 60 единиц техники".

Продолжаются работы по ликвидации последствий в Дербентском, Хасавюртовском, Кайтагском районах, в пригороде Махачкалы. Из-за оползней и камнепадов новая авария произошла 30 марта в Казбековском районе - без газа остались жители села Гертма.

Уже восстановлено газоснабжение в ряде населенных пунктов, в том числе, в селах Кертукмахи, Чинимахи Акушинского района, в селе Джемикент Дербентского района и в ряде сел Докузпаринского и Ахтынского районов.

Аварийные отключения затронули также около 20 населенных пунктов Веденского, Ножай-Юртовского, Курчалоевского, Гудермесского и Урус-Мартановского районов Чечни.

"Наши специалисты продолжают работы в Ножай-Юртовском, Курчалоевском и Гудермесском районах. Для ликвидации последствий непогоды мобилизованы все силы, направлена дополнительная специализированная техника. В кратчайшее время все аварии будут ликвидированы и газоснабжение будет полностью восстановлено", - прокомментировал гендиректор "Газпром газораспределение Грозный" Анвар Лечхаджиев.

В Чечне продолжаются ремонтно-восстановительные работы, газоснабжение восстановлено в тысячах домов.

28 марта сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой. Кроме того, обильные дожди привели к размыву берегов на реках Черкес-Озень и Тарнаирка и осложнению гидрологической обстановки в столице Дагестана. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе введен режим ЧС.

Более 3,3 тысячи человек были эвакуированы из подтопленных районов республики.

28 марта из-за сильных дождей и ветра в части Чечни было нарушено электроснабжение. В результате непогоды свыше 1,8 тысячи домов и придворовых территорий было подтоплено в 18 населенных пунктах, размыло 28 дорог, зафиксированы повреждения 17 мостов, пяти газопроводов, шести трансформаторов и одной дамбы. Основная конструкция моста в Аргуне получила критические повреждения, ведется демонтаж, на его месте возведут новый мост шириной в восемь полос.

В республике введен режим ЧС регионального характера. Более 1,1 тысячи человек были эвакуированы из поселка Кундухово, города Гудермес и села Брагуны.