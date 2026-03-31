В Дагестане остаются подтопленными 811 жилых домов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Дагестане после ливней остаются подтопленными 811 жилых домов в четырех муниципальных образованиях, 1043 приусадебных участка, а также 55 отрезков автодорог, сообщило МЧС.

В пунктах временного размещения остаются 197 человек, в том числе 53 ребенка.

В Чечне в 11 муниципальных образованиях остаются подтопленными в 28 населенных пунктах 258 жилых домов и 333 приусадебных участка, повреждены 17 мостов.

Уже восстановлены все 36 поврежденных газопроводов и трансформаторов.

В селе Новый Беной Гудермесского района начали строить ста домов для семей, пострадавших от непогоды. К ликвидации последствий обильных дождей привлечены 2,6 тысячи человек и 892 единицы техники.