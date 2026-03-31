Пострадавших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" эвакуируют в стационары

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - На месте происшествия на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане работают почти два десятка бригад скорой медицинской помощи, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"На месте происшествия в Нижнекамске работают 19 бригад скорой медицинской помощи, пострадавших эвакуируют в стационары города", - сказал Кузнецов журналистам во вторник.

Координацию оказания медпомощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, сообщил он.

Как сообщалось, возгорание произошло на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР"). Предварительной причиной происшествия является сбой в работе оборудования, сообщила пресс-служба предприятия.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что, по предварительным данным, 13 человек пострадали из-за пожара на "Нижнекамскнефтехиме".