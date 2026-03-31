Пострадавших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" доставят в Москву

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пострадавшие при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане будут доставлены на лечение в Москву, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел в Нижнекамск, чтобы доставить в Москву пострадавших", - говорится в сообщении.

Борт оснащен современным медицинским оборудованием, которое позволяют оказывать врачебную помощь во время полета. "Сопровождать пострадавших в полете будут врачи отряда "Центроспас" МЧС, психологи МЧС и специалисты Минздрава России", - добавили в ведомстве.

Во вторник на "Нижнекамскнефтехиме" произошел сбой оборудования с последующим возгоранием. По данным "СИБУРа", в результате инцидента два человека погибли и 72 пострадали. 22 человека из числа пострадавших госпитализированы.

Следственное управление СКР по республике сообщило о взрыве, предшествовавшем пожару.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".

