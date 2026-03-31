Более 20 пострадавших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" госпитализированы

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - За медицинской помощью обратились 68 пострадавших в результате происшествия на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане; 21 человек госпитализирован, из них пятеро - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, за медицинской помощью обратились 68 пострадавших в происшествии. 21 человек госпитализирован, из них пятеро - в тяжелом состоянии - у них травмы и ожоги", - сказал Кузнецов журналистам.

Он сообщил, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко навестил пострадавших в Республиканской клинической больнице в Казани. В эту больницу вертолетами санитарной авиации были эвакуированы пострадавшие мужчина и женщина в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава ознакомился с ходом оказания медицинской помощи, пообщался с врачами. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

В Нижнекамск спецбортом МЧС направлена сводная бригада медиков Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") во вторник произошел сбой оборудования с последовавшим возгоранием.

Следственное управление СКР по республике сообщило о взрыве, предшествовавшем пожару.

По данным "СИБУРа", два человека погибли, еще 72 пострадали.

Пожар локализован. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Нижнекамскнефтехим СИБУР
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });