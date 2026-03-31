Более 20 пострадавших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" госпитализированы

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - За медицинской помощью обратились 68 пострадавших в результате происшествия на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане; 21 человек госпитализирован, из них пятеро - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он сообщил, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко навестил пострадавших в Республиканской клинической больнице в Казани. В эту больницу вертолетами санитарной авиации были эвакуированы пострадавшие мужчина и женщина в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава ознакомился с ходом оказания медицинской помощи, пообщался с врачами. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

В Нижнекамск спецбортом МЧС направлена сводная бригада медиков Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") во вторник произошел сбой оборудования с последовавшим возгоранием.

Следственное управление СКР по республике сообщило о взрыве, предшествовавшем пожару.

По данным "СИБУРа", два человека погибли, еще 72 пострадали.

Пожар локализован. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).