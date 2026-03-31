РСТ сообщил о снижении бронирований туров в Дагестан из-за непогоды на 8%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Продажи туров в Дагестан на ближайшие даты снизились из-за неблагоприятных погодных условий не более, чем на 8%, туроператоры прогнозируют быстрое восстановление спроса, сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"На текущий момент у туроператоров наблюдается снижение объема бронирований туров в Республику Дагестан примерно на 8%. По оценкам участников туристического рынка, временное снижение спроса связано с ожиданием туристами официальной информации от региональных властей о нормализации ситуации после наводнений, вызванных сильными дождями на территории республики", - рассказали в объединении.

При этом представители туроператоров прогнозируют быстрое восстановление спроса.

"По их оценкам, после появления официальных сообщений о нормализации ситуации в регионе уровень бронирований может оперативно вернуться к прежним показателям", - подчеркнули в РСТ.

Туроператоры продолжают внимательно следить за развитием ситуации и находятся в контакте с принимающей стороной в регионе.

Ранее в РСТ сообщили, что в связи с ограничениями передвижения и логистическими трудностями, вызванными погодными условиями в Дагестане, некоторые экскурсии были перенесены.

В минувшие выходные в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе Дагестана был объявлен режим ЧС из-за проливных дождей. В республике зафиксированы массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. Подтопления коснулись и жилых домов республики, в некоторых районах потребовалась эвакуация жителей.

РСТ Дагестан
Новости по теме

Над Крымом потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26

Что произошло за день: вторник, 31 марта

Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

 Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

 Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

В Брянской области в результате артобстрела есть погибший и раненые

Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до двух

Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

 Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

Инцидент на промпредприятии в Нижнекамске расследуют в рамках уголовного дела

Пожар в Нижнекамске локализован

Один человек погиб, 50 пострадали при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"

 Один человек погиб, 50 пострадали при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1252 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8862 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
