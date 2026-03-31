РСТ сообщил о снижении бронирований туров в Дагестан из-за непогоды на 8%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Продажи туров в Дагестан на ближайшие даты снизились из-за неблагоприятных погодных условий не более, чем на 8%, туроператоры прогнозируют быстрое восстановление спроса, сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"На текущий момент у туроператоров наблюдается снижение объема бронирований туров в Республику Дагестан примерно на 8%. По оценкам участников туристического рынка, временное снижение спроса связано с ожиданием туристами официальной информации от региональных властей о нормализации ситуации после наводнений, вызванных сильными дождями на территории республики", - рассказали в объединении.

При этом представители туроператоров прогнозируют быстрое восстановление спроса.

"По их оценкам, после появления официальных сообщений о нормализации ситуации в регионе уровень бронирований может оперативно вернуться к прежним показателям", - подчеркнули в РСТ.

Туроператоры продолжают внимательно следить за развитием ситуации и находятся в контакте с принимающей стороной в регионе.

Ранее в РСТ сообщили, что в связи с ограничениями передвижения и логистическими трудностями, вызванными погодными условиями в Дагестане, некоторые экскурсии были перенесены.

В минувшие выходные в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе Дагестана был объявлен режим ЧС из-за проливных дождей. В республике зафиксированы массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. Подтопления коснулись и жилых домов республики, в некоторых районах потребовалась эвакуация жителей.