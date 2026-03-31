Более сотни домов, школа и детсад подтоплены в дагестанском селе после непогоды

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Обильные дожди привели к подтоплению более 100 домов, школы и детского сада в селе Бутуш, расположенного в зоне отгонного животноводства на территории Бабаюртовского района Дагестана, сообщает администрация Ботлихского района республики в своем телеграм-канале во вторник.

"Вследствие продолжительных ливней пострадали жители села Бутуш Ботлихского района в зоне отгонного животноводства прикутанных хозяйств в Бабаюртовском районе. Стихия в Бутуше нанесла ущерб социальным объектам, домам и сельхозземлям. Частично затоплены школа и детский сад, более 100 домов жителей и хозобъекты, также под водой оказались десятки гектаров земельных участков", - говорится в сообщении.

Местные жители эвакуированы из населенного пункта и размещены у своих родственников.

Глава Ботлихского района Руслан Гамзатов района заверил, что жителям села Бутуш будет оказана вся необходимая помощь и поддержка в ликвидации последствий подтопления.

Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Дагестана сообщает, что представители ведомства и государственного казенного учреждения "Дагводсервис" выехали в Кайтагский район республики для ликвидации последствий паводка на реке Уллучай.

"В результате подтопления размыт правый берег у села Маджалис, где пострадали четыре дома. Специалисты министерства координируют работы на месте совместно с муниципальными службами. Задействовано три экскаватора: две единицы работают у села Маджалис, одна - ниже по течению у лагеря "Огонек". Проводится переброска дополнительной техники на наиболее опасные участки", - информирует Минприроды региона.

Мониторинг противопаводковых мероприятий на территории республики продолжается.

28 марта сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах.

Более 3,3 тыс. человек были эвакуированы из подтопленных районов республики. В Хасавюртовском районе Дагестана из-за подтопления населенных пунктов водой были эвакуированы жители четырех сел - Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль. Из-за обильных дождей были подтоплены сотни хозяйств.

По данным МЧС РФ, от воды освобождены 544 жилых дома, 698 приусадебных участков и 120 участков автомобильных дорог. Подтопленными в четырех муниципальных образованиях и шести населенных пунктах остаются 811 жилых домов и 1 043 приусадебных участка, 55 участков автомобильных дорог.