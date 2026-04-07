В Прикамье ученик напал с ножом на учителя, пострадавшая госпитализирована

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Полиция задержала подростка в Пермском крае, подозреваемого в нападении на классного руководителя с ножом, сообщается в канале регионального управления МВД России во вторник.

"Сегодня около 08:00 ученик 9 класса одной из школ в городе Добрянка на крыльце общеобразовательного учреждения нанес ножевое ранение своему классному руководителю. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подросток задержан и находится в отделе полиции. Мотивы его действий выясняются.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем канале сообщил, что инцидент произошел в школе N5, подростку 17 лет.

Состояние педагога оценивается как крайне тяжелое.

"Из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей", - добавил Махонин.

Региональная прокуратура подключилась к проверке этого инцидента.

Хроника 03 февраля 2014 года – 07 апреля 2026 года Нападения в школах и вузах
Пострадавшая от нападения в Добрянке учительница умерла

В Прикамье ученик напал с ножом на учителя, пострадавшая госпитализирована

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });