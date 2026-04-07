В Прикамье ученик напал с ножом на учителя, пострадавшая госпитализирована

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Полиция задержала подростка в Пермском крае, подозреваемого в нападении на классного руководителя с ножом, сообщается в канале регионального управления МВД России во вторник.

"Сегодня около 08:00 ученик 9 класса одной из школ в городе Добрянка на крыльце общеобразовательного учреждения нанес ножевое ранение своему классному руководителю. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подросток задержан и находится в отделе полиции. Мотивы его действий выясняются.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем канале сообщил, что инцидент произошел в школе N5, подростку 17 лет.

Состояние педагога оценивается как крайне тяжелое.

"Из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей", - добавил Махонин.

Региональная прокуратура подключилась к проверке этого инцидента.