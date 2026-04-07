В Добрянке в школе после гибели учительницы изменили расписание

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Добрянке все же решили изменить распорядок дня в школе № 5, где учительница погибла в результате нападения, сообщил глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.

"Первая смена школы продолжает учиться до 4 урока. Вторая смена уйдет на дистанционное обучение", - написал Антонов.

До этого предполагалось, что занятия в школе пройдут по обычному расписанию.

Утром у входа в школу учительница русского языка и завуч получила ножевые ранения. Она умерла в больнице. По подозрению в нападении на нее был задержан 17-летний девятиклассник, у которого она была классным руководителем.