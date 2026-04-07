Ответственность владельца прорванной дамбы в Дагестане была застрахована "Ингосстрахом"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Гражданская ответственность перед третьими лицами владельца прорванной наводнением дамбы на Геджухском водохранилище в Республике Дагестан была застрахована компанией "Ингосстрах", сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

По словам собеседника агентства, общая страховая сумма по этому договору обязательного страхования ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) составила 75 млн рублей.

В "Ингосстрахе" подтвердили "Интерфаксу" наличие действующего договора ОСОПО, однако не уточнили информацию о страховой сумме по этому договору.

"По состоянию на вечер 6 апреля обращений от пострадавших в связи с происшедшими событиями в "Ингосстрах" не поступало", привели данные в пресс-службе компании, отвечая на запрос агентства.

Сильные дожди, прошедшие в Дагестане 28 марта и 4-5 апреля, привели к подтоплению домовладений, дорог, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Спасатели эвакуировали в превентивных целях из четырех микрорайонов Дербентского района Дагестана свыше 4 тыс. людей из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище.

Поднятие уровня воды привело к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана, где погибли два человека, которых унесло течением. Еще 5 человек удалось спасти. Также один погибший был обнаружен в разрушенном из-за оползня доме в селе Кирки Кайтагского района.

Согласно федеральному закону об ОСОПО, по договору страхования ответственности предусмотрены выплаты за ущерб жизни, здоровью и имуществу пострадавших. Лимит выплат за вред жизни и здоровью установлен в пределах 3 млн рублей, выплаты за ущерб имуществу определены законом до 750 тыс. рублей для физлиц и до 1 млн рублей для юридических лиц.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Последствия ливневых дождей в селе Кала
Наводнение в Дагестане
ING отменила продажу российского банка

ФАС снизила цены на семь распространенных лекарственных препаратов

Пострадавшая от нападения в Добрянке учительница умерла

В Москве госпитализировали 28 сотрудников Красноярского музыкального театра

В Прикамье ученик напал с ножом на учителя, пострадавшая госпитализирована

Двое взрослых и ребенок погибли при атаке БПЛА на дом во Владимирской области

Суд признал "Чеченскую республику Ичкерия" террористической организацией

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 20

Обнаружено тело последнего пропавшего при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"

Восемь беспилотников сбито на подлете к Ленинградской области
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1418 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 90 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8928 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 285 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
