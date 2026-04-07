Ответственность владельца прорванной дамбы в Дагестане была застрахована "Ингосстрахом"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Гражданская ответственность перед третьими лицами владельца прорванной наводнением дамбы на Геджухском водохранилище в Республике Дагестан была застрахована компанией "Ингосстрах", сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

По словам собеседника агентства, общая страховая сумма по этому договору обязательного страхования ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) составила 75 млн рублей.

В "Ингосстрахе" подтвердили "Интерфаксу" наличие действующего договора ОСОПО, однако не уточнили информацию о страховой сумме по этому договору.

"По состоянию на вечер 6 апреля обращений от пострадавших в связи с происшедшими событиями в "Ингосстрах" не поступало", привели данные в пресс-службе компании, отвечая на запрос агентства.

Сильные дожди, прошедшие в Дагестане 28 марта и 4-5 апреля, привели к подтоплению домовладений, дорог, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Спасатели эвакуировали в превентивных целях из четырех микрорайонов Дербентского района Дагестана свыше 4 тыс. людей из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище.

Поднятие уровня воды привело к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана, где погибли два человека, которых унесло течением. Еще 5 человек удалось спасти. Также один погибший был обнаружен в разрушенном из-за оползня доме в селе Кирки Кайтагского района.

Согласно федеральному закону об ОСОПО, по договору страхования ответственности предусмотрены выплаты за ущерб жизни, здоровью и имуществу пострадавших. Лимит выплат за вред жизни и здоровью установлен в пределах 3 млн рублей, выплаты за ущерб имуществу определены законом до 750 тыс. рублей для физлиц и до 1 млн рублей для юридических лиц.