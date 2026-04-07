Очереди на свалки образовались из-за подтоплений в дагестанском Каспийске

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Процесс вывоза твердых коммунальных отходов в Каспийске (Дагестан) из-за непогоды затрудняется большими очередями на полигоне, сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями город предпринял меры для поддержания санитарно-эпидемиологического состояния и своевременного вывоза твердых коммунальных отходов. Несмотря на усилия, процесс затрудняется большими очередями на полигоне. Техника вынуждена простаивать, ожидая разгрузки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне неблагоприятных погодных условий для улучшения ситуации с вывозом ТКО в городе привлечено дополнительно более 10 машин спецтехники. Также запланирована санитарная обработка контейнерных площадок.

Cильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Затопленными оказались домовладения, дороги, электроподстанции, в связи с чем было ограничено электроснабжение почти в двух десятках районов.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

9
Последствия ливневых дождей в селе Кала
Хроника 28 марта – 07 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
Дагестан Каспийск
ING отменила продажу российского банка

