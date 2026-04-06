Ингушетия доставила 400 тонн питьевой воды в Дагестан

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ингушетии организовали доставку в Дагестан около 400 тонн питьевой воды для пострадавших от наводнения, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"С первых дней мы подключились к оказанию помощи Дагестану: по запросу руководства республики в приоритетном порядке направили питьевую воду - уже доставлено порядка 400 тонн. На месте работают наши спасатели, задействована необходимая техника", - рассказал он.

Калиматов поблагодарил жителей республики, благотворительные фонды и общественные организации за активное участие в сборе и отправке помощи и заверил, что помощь Дагестану республика будет оказывать столько, сколько потребуется.

Сильные дожди, прошедшие в Дагестане 28 марта и 4-5 апреля, привели к подтоплению домовладений, дорог, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов. В горных районах республики сильные дожди привели к камнепаду и сходу оползня. В результате произошло повреждение объектов инфраструктуры, в том числе газопроводов в Казбековском, Акушинском, Табасаранском и Хивском районах.